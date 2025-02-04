Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: 0°, небольшой снег• Севастополь: +3°, небольшой снег• Ялта: +3°, малооблачно• Алушта: +4°, дождь• Евпатория: +3°, небольшой снег• Саки: +3°, небольшой снег• Бахчисарай: +2°, небольшой снег• Джанкой: +2°, небольшой снег• Судак: +3°, неб.
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