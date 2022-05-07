В Республике Марий Эл в рамках акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!» сотрудники полиции делятся воспоминаниями о своих родных

О своем дедушке рассказала помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным составом МО МВД России «Медведевский» подполковник внутренней службы Ирина Хорошавина: «Мой дед по отцовской линии – Николай Гаврилович Смышляев, уроженец деревни Комлево Лебяжского района Кировской области, был призван в армию 17-летним пареньком в сентябре 1942 года.