Бойцы ВПК "13 Донского казачьего полка" принимали участие в учениях на одном из полигонов Южного округа, и навестили там соратника, который проходит срочную службу.
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Бойцы ВПК "13 Донского казачьего полка" принимали участие в учениях на одном из полигонов Южного округа, и навестили там соратника, который проходит срочную службу.