Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ еще будет, но без резких пиков

Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России идет, но оснований, что будут резкие всплески заболеваемости нет, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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