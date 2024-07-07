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День ВМСУ в Одессе: Лейбористы обещают гадить России похлеще Сунака

День ВМСУ в Одессе: Лейбористы обещают гадить России похлеще Сунака

7 июля тэцэкашники людей не паковали. Кровавую бойню им запретили устраивать, так как в Одессу прибыла делегация высокопоставленных «любых друзив» из Европы и Зеленский с опричниками – они понаехали в честь Дня Военно-морских сил Украины.

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