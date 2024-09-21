Чемпионат высоких технологий проходит в Великом Новгороде

В технологическую столицу России на несколько дней превратился Великий Новгород. Студенты из разных регионов соревновались в создании новейших разработок, которые помогут наладить нашей стране импортозамещение.
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