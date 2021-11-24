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Электронное рассеяние помогло найти изъяны в нейтринных моделях

Электронное рассеяние помогло найти изъяны в нейтринных моделях

M. Khachatryan et al. / Nature, 2021 Физики из нескольких коллабораций проверили работоспособность современных моделей нейтрино-ядерного взаимодействия с помощью экспериментов по рассеянию электронов на ядре.

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