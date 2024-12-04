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Нейросети предложили лишить авторских прав

Нейросети предложили лишить авторских прав

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, куда входят лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») выступила с предложением не монетизировать и не охранять как объект авторских или смежных прав контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

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