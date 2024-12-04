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Представители музыкальной индустрии предложили лишать нейросети авторских прав

Представители музыкальной индустрии предложили лишать нейросети авторских прав

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, куда входят лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») выступила с предложением не монетизировать и не охранять как объект авторских или смежных прав контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

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