Представители музыкальной индустрии предложили лишать нейросети авторских прав

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, куда входят лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») выступила с предложением не монетизировать и не охранять как объект авторских или смежных прав контент, сгенерированный искусственным интеллектом.
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