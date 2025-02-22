ВС РФ вошли в село Тополи на правом берегу Оскола в Харьковской области Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Харьковской области.
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ВС РФ вошли в село Тополи на правом берегу Оскола в Харьковской области Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Харьковской области.
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