Нефтегазовые доходы России: июльский рекорд на фоне волатильности цен

МОСКВА (ИА Реалист). Август 2026 года стал для российского нефтегазового сектора месяцем противоречий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Кения ...
- АЛ Финляндия присоед...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым