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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» за 60 млн евро и бонусы купил форварда «Лилля» Пардо

« Ньюкасл » объявил о трансфере  Матиаса Фернандеса Пардо . 21-летний нападающий перешел в английский клуб из «Лилля».

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