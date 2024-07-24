Калужский легкоатлет взял серебро чемпионата России по спорту лиц с поражением ОДА

Калужский прыгун завоевал серебряную награду на чемпионате страны, сообщили в Минспорта региона. В минувшие выходные в Чебоксарах завершился чемпионат России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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