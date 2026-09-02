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Business Daily

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LG представила Art TV 2026: когда телевизор становится частью интерьера

LG представила Art TV 2026: когда телевизор становится частью интерьера

Еще недавно хороший телевизор должен был исчезать из поля зрения только в одном случае — когда его выключали.

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