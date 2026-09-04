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Прокуратура взыскала компенсацию с водно-развлекательного клуба за отравление девочки хлором в челябинском бассейне

Прокуратура взыскала компенсацию с водно-развлекательного клуба за отравление девочки хлором в челябинском бассейне

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября, ФедералПресс. В Челябинске прокуратура Курчатовского района провела проверку в связи с публикацией в СМИ о том, что несколько несовершеннолетних детей заболели после посещения бассейна в водно-развлекательном клубе.

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