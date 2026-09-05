Chunk of Kennedy Center's ceiling falls during heavy rains

No one was injured when a chunk of ceiling collaped in the Kennedy Center during heavy rain, leaving debris and dust on the Grand Foyer red carpet.
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