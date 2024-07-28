RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Корабли Североморска принимают участие в параде в честь Дня ВМФ

Корабли Североморска принимают участие в параде в честь Дня ВМФ

Корабли Североморска принимают участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России. «На рейде Североморска в парадной линии корабли Северного флота — ракетный крейсер «Маршла Устинов»,  большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Левченко» из состава бригады противолодочных кораблей Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил», — указывает диктор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх