Корабли Североморска принимают участие в параде в честь Дня ВМФ

Корабли Североморска принимают участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России. «На рейде Североморска в парадной линии корабли Северного флота — ракетный крейсер «Маршла Устинов», большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Левченко» из состава бригады противолодочных кораблей Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил», — указывает диктор.
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