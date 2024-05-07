Топ-10 самых необычных сэмплов из источников

В то время как некоторые песни сэмплировались так много раз, что вы больше привыкли слышать их элементы на чужих пластинках, чем оригинальные треки, другие кажутся менее вероятными кандидатами на то, чтобы в них были убраны брейки, вокал и хуки.
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