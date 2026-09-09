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temapenza

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Болгарский перец никогда не фарширую сырым: как одна мин в кипяточке упрощает всю готовку

Чтоб болгарский перец не вел себя непредсказуемо при последующей готовке, его обдают кипяточком. Как это создавать верно и что ожидать в итоге, говорят создатели Дзен-канала «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ».

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