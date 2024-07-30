Ресторан MODUS приглашает на средиземноморский вайб и настоящий вкус лета

Лето идет своим чередом, ни на минуту не останавливается жизнь и в особняке на Плющихе: веранды ресторана Modus радуют гостей расслабленной атмосферой, свежей зеленью и цветами, прохладными коктейлями от команды шеф-бармена Дениса Миллионова и яркими сезонными блюдами от шеф-повара Андрея Жданова.