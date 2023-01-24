Исследование: вылазки на природу помогают укрепить психическое здоровье

Недостаточно просто смотреть на парк из окна квартиры — нужно выходить. Согласно новому исследованию учёных из Финляндии, частое пребывание на природе, в парках или садах может помочь снизить потребление рецептурных медикаментов и укрепить здоровье.
Недостаточно просто смотреть на парк из окна квартиры — нужно выходить. Согласно новому исследованию учёных из Финляндии, частое пребывание на природе, в парках или садах может помочь снизить потребление рецептурных медикаментов и укрепить здоровье.
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