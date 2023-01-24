Медицина 2.0

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Морозова
    Короткая и неплохая статья. Но! Зачем после каждого предложения указывать, что это сказал Клашников. Это достаточно у...Лор предупредил о...
  • Globo
    Есть люди, косолапые на ноги. А есть люди, косолапые на язык. Автор из их числа.Врач Андреева рек...
  • валерий лисицын
    Ещё чего!? Ишь чо придумали . Ну на здоровую башку такое не придумать.😆Почему лучше встр...

Исследование: вылазки на природу помогают укрепить психическое здоровье

Исследование: вылазки на природу помогают укрепить психическое здоровье

Недостаточно просто смотреть на парк из окна квартиры — нужно выходить. Согласно новому исследованию учёных из Финляндии, частое пребывание на природе, в парках или садах может помочь снизить потребление рецептурных медикаментов и укрепить здоровье.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх