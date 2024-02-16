УК «Кузбассразрезуголь» выпустила путеводители для развития экотуризма в природных парках Кузбасса

Компания «Кузбассразрезуголь» совместно с учеными Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН выпустила путеводители по экологическим тропам двух особо охраняемых природных территорий Кузбасса, которые были созданы при поддержке угольной компании.