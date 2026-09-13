Ушаков: Москва не ужесточала требования по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ не ужесточала свои требования по украинскому урегулированию, они остаются прежними.
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