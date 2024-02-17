В истории России день 19 февраля 2024 года выделяется за счёт важных для общества и науки событий Юлия СкворцоваИсторики и люди, увлеченные прошлым, в понедельник, 19 февраля 2024 года, вспоминают события, оставившие след в российской истории.
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