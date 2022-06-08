Следственным отделом УМВД России по г. Тамбову завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Воронежа в хищении золотых изделий

Следственным отделом УМВД России по г. Тамбову завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Воронежа в совершении преступления, предусмотренного п.

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