КПРФ: Цветочный бизнес нуждается в господдержке

Цветочный бизнес нуждается в отдельной государственной поддержке и изменении налогообложения как отрасли сельского хозяйства, чтобы дать стимул для его ускоренного развития, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов.