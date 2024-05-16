КПРФ: Цветочный бизнес нуждается в господдержке

Цветочный бизнес нуждается в отдельной государственной поддержке и изменении налогообложения как отрасли сельского хозяйства, чтобы дать стимул для его ускоренного развития, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии