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Дачников начнут проверять по-новому. Что изменится с 1 октября 2026 года

Дачников начнут проверять по-новому. Что изменится с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года государственный земельный контроль в России станет более технологичным. Данные автоматической фото- и видеосъемки, беспилотников, пилотируемых и космических аппаратов смогут использоваться для выявления признаков возможных нарушений.

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