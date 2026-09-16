Дачников начнут проверять по-новому. Что изменится с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года государственный земельный контроль в России станет более технологичным. Данные автоматической фото- и видеосъемки, беспилотников, пилотируемых и космических аппаратов смогут использоваться для выявления признаков возможных нарушений.
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