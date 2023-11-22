Очень вкусный салат с печенью

Очень, очень вкусный, слоеный салат с печенью! Готовится он просто, обязательно попробуйте, даже если вы не любите печень, этот салат Вам обязательно понравится! Он получается воздушный, ароматный,питательный! Сочетание компонентов, последовательность слоев, создают неповторимый вкус этого салата! ….