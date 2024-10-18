Из «однушки» в свой дом: «Яндекс Недвижимость» изучила возможности для семей с детьми

Почти половина частных домов в городах-миллионниках стоят не дороже квартиры Сервис «Яндекс Недвижимость» проанализировал, в каких городах-миллионниках семьям с детьми проще всего переехать из однокомнатной квартиры в частный дом, используя материнский капитал.
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