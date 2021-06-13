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Ярмоленко и Яремчук забили первые мячи сборной Украины на Евро с 2012 года

Ярмоленко и Яремчук забили первые мячи сборной Украины на Евро с 2012 года

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче первого тура группы C чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

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