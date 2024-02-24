С марта россиянам разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора

Март богат на законодательные изменения. В частности, в новых регионах начинает действовать российское пенсионное и социальное законодательство, рецептурные лекарства можно будет заказать через интернет, но правда пока лишь в трех регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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