NYT: ВСУ могут понести серьезные потери из-за российской стратегии

Украинская армия может потерять много бойцов и техники из-за стратегии ВС России. Об этом сообщил обозреватель The New York Times Эндрю Крамер со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.
Украинская армия может потерять много бойцов и техники из-за стратегии ВС России. Об этом сообщил обозреватель The New York Times Эндрю Крамер со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.
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