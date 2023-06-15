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NYT: ВСУ могут понести серьезные потери из-за российской стратегии

NYT: ВСУ могут понести серьезные потери из-за российской стратегии

Украинская армия может потерять много бойцов и техники из-за стратегии ВС России. Об этом сообщил обозреватель The New York Times Эндрю Крамер со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.

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