1-й номер драфта НХЛ-2021 Пауэр подписал контракт новичка с «Баффало»

1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр подписал контракт новичка с «Баффало». Защитник заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение после поражения своей студенческой команды в полуфинале национального чемпионата.

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