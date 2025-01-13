80 лет Висло-Одерской операции. Армии Жукова и Конева преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 2 крупные водные преграды, освободили Варшаву и вышли на подступы к Берлину.
На Берлин!
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80 лет Висло-Одерской операции. Армии Жукова и Конева преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 2 крупные водные преграды, освободили Варшаву и вышли на подступы к Берлину.
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