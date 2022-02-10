Военные материалы

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Интересно, и кто же это пойдёт из европейцев воевать за интересы жидобандеровца Зеленского? Этот фигляр сам хоть вери...Зеленский обещает...
  • Светлана Зурова
    Байден Зеленскому предлагает подготовиться к удару никак не уймутся, пока не получат по мозгам, а при таком раскладе ...Байден призвал Зе...
  • галина
    Надо было забрать все выходы к морю, а не составлять минские соглашения. Тогда сейчас у России не было бы проблем.Линия фронта опят...

К границе Украины подтянули наиболее мощную артиллерию в составе армии РФ

К границе Украины подтянули наиболее мощную артиллерию в составе армии РФ

В разрезе непрекращающейся истерии про «неотвратимое вторжение» России на Украину, в Сети появилось видео, из которого следует, что к украинским рубежам российские военные подтянули наиболее мощную артиллерию, находящуюся в составе армии РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх