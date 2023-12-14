Сильный снегопад начнется в Москве вечером 14 декабря

Москвичей ждет интенсивный снегопад с вечера четверга до утра пятницы. За это время выпадет до трети месячной нормы осадков, предупредил 14 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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