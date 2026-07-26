Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Закон об ужесточении правил проживания мигрантов в России: что изменилось

Закон об ужесточении правил проживания мигрантов в России: что изменилось

Путин подписал закон, ужесточающий правила проживания мигрантов в России. Трудовые мигранты должны будут обеспечивать себя и свои семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, а по достижении детьми 18 лет — оформить трудовой патент или покинуть страну.

Вернуться к статье