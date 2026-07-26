Закон об ужесточении правил проживания мигрантов в России: что изменилось

Путин подписал закон, ужесточающий правила проживания мигрантов в России. Трудовые мигранты должны будут обеспечивать себя и свои семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, а по достижении детьми 18 лет — оформить трудовой патент или покинуть страну.