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Лидары китайских машин: эксперт развеял миф о вреде для смартфонов — и что на самом деле стоит знать?

Вы когда-нибудь видели, как в фильмах или новостях автомобили «видят» дорогу, будто у них глаза? Это не фантастика — это лидары! Эти современные устройства, установленные в многих китайских машинах, используют инфракрасное излучение для создания объемного изображения окружающей среды.

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