Лидары китайских машин: эксперт развеял миф о вреде для смартфонов — и что на самом деле стоит знать?

Вы когда-нибудь видели, как в фильмах или новостях автомобили «видят» дорогу, будто у них глаза? Это не фантастика — это лидары! Эти современные устройства, установленные в многих китайских машинах, используют инфракрасное излучение для создания объемного изображения окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым