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Внезапная болезнь унесла жизнь 12-летней девочки из Донбасса и уложила на больничные койки несколько десятков школьников.

Внезапная болезнь унесла жизнь 12-летней девочки из Донбасса и уложила на больничные койки несколько десятков школьников.

ФОТО: GABCZI/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ПОЕЗД СМЕРТИ. УЛИКИ УНИЧТОЖЕНЫ": СТРАШНАЯ ПРАВДА ОБ ОТДЫХЕ 125 ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО Внезапная болезнь унесла жизнь 12-летней девочки из Донбасса и уложила на больничные койки несколько десятков школьников.

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