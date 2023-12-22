ФОТО: GABCZI/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ПОЕЗД СМЕРТИ. УЛИКИ УНИЧТОЖЕНЫ": СТРАШНАЯ ПРАВДА ОБ ОТДЫХЕ 125 ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО Внезапная болезнь унесла жизнь 12-летней девочки из Донбасса и уложила на больничные койки несколько десятков школьников.