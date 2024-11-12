Кто-то тратит всю свою жизнь на поиски смысла вместо того, чтобы просто жить. Повод для грусти найдется всегда.
Как бы нам порой ни хотелось, Жизнь, слава Всевышнему, не стоит на месте.
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Александр Николаевич
Движение это и есть жизнь...
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17 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что здесь следует понимать, что уровень знаний подавляющего большинства людей не способствует следованию данного совета: ==="Что уходит, пусть уходит. Что приходит, пусть приходит. У тебя ничего нет и никогда не было, кроме самого себя. Как сказал Руми: "Это очень тонкое понятие: все, что вы любите и есть вы". Так что, будь светом самому себе. И совсем не заморачивайся на том, что говорят другие. С кем-то тебе по пути, а кто-то просто проходил мимо."=== Этот совет скорее способствует развитию у людей личного Эго. Эпоха Водолея только только начинает сменять эпоху Рыб, для установления новой эпохи потребуется сменить не одно поколение, а для вхождения в эту эпоху требуется установление стержня ДУШИ, основанного на знаниях, которые ранее давались посвященным в процессы Мироздания( моё личное мнение). И да, именно следуя совету Дельфийского оракула:" Познай себя самого." У Человека 12 систем физического организма и все они управляются мозгом без участия самого человека, вот именно с этого и необходимо начинать осмысливать себя и требование к себе самому. Одним из путей к этому можно предложить: https://proza.ru/2019/05/03/1105?ysclid=m3e45zoawl216329544 Всем всего доброго.
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proza
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14 час.
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