Как бы нам порой ни хотелось, Жизнь, слава Всевышнему, не стоит на месте.

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что здесь следует понимать, что уровень знаний подавляющего большинства людей не способствует следованию данного совета: ==="Что уходит, пусть уходит. Что приходит, пусть приходит. У тебя ничего нет и никогда не было, кроме самого себя. Как сказал Руми: "Это очень тонкое понятие: все, что вы любите и есть вы". Так что, будь светом самому себе. И совсем не заморачивайся на том, что говорят другие. С кем-то тебе по пути, а кто-то просто проходил мимо."=== Этот совет скорее способствует развитию у людей личного Эго. Эпоха Водолея только только начинает сменять эпоху Рыб, для установления новой эпохи потребуется сменить не одно поколение, а для вхождения в эту эпоху требуется установление стержня ДУШИ, основанного на знаниях, которые ранее давались посвященным в процессы Мироздания( моё личное мнение). И да, именно следуя совету Дельфийского оракула:" Познай себя самого." У Человека 12 систем физического организма и все они управляются мозгом без участия самого человека, вот именно с этого и необходимо начинать осмысливать себя и требование к себе самому. Одним из путей к этому можно предложить: https://proza.ru/2019/05/03/1105?ysclid=m3e45zoawl216329544 Всем всего доброго.