«Водник U-17» стартовал в Юниорлиге по футзалу

Команда провела два матча в Каменске-Уральском.В первой игре с ЦСКА северяне сыграли вничью 1:1 — мяч после удара Дамея Зухбы от штанги рикошетом от голкипера попал в ворота.
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