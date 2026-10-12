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Регион 29

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«Водник U-17» стартовал в Юниорлиге по футзалу

«Водник U-17» стартовал в Юниорлиге по футзалу

Команда провела два матча в Каменске-Уральском.В первой игре с ЦСКА северяне сыграли вничью 1:1 — мяч после удара Дамея Зухбы от штанги рикошетом от голкипера попал в ворота.

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