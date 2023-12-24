Девятимиллионным пассажиром Толмачево оказался мальчик – куда он летел?

В аэропорту Новосибирска нашли девятимиллионного пассажира. Ему подарили подарки. В субботу, 23 декабря, в международном аэропорту Толмачево имени Александра Покрышкина обслужили девятимиллионного пассажира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии