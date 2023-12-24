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Девятимиллионным пассажиром Толмачево оказался мальчик – куда он летел?

Девятимиллионным пассажиром Толмачево оказался мальчик – куда он летел?

В аэропорту Новосибирска нашли девятимиллионного пассажира. Ему подарили подарки. В субботу, 23 декабря, в международном аэропорту Толмачево имени Александра Покрышкина обслужили девятимиллионного пассажира.

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