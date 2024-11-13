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Суд в 4-й раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на 3 месяца

Суд продлил еще на три месяца запрет определенных действий бывшему генеральному директору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину.

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