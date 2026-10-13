Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту возможных мошеннических действий жительницы Приморского края

Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту возможных мошеннических действий жительницы Приморского края

В эфире федерального телеканала родственники погибшего участника специальной военной операции сообщили о возможном совершении в отношении него мошеннических действий со стороны его супруги.

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