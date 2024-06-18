РИА «Новости»: ЕС в апреле закупил на Украине пищевые отходы на 86 млн евро

Поставки пищевых отходов с Украины в Евросоюз в денежном выражении подскочили на треть. В апреле европейские страны закупили жмых и другие побочные продукты на рекордную сумму 86 миллионов евро, сообщило РИА «Новости».
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