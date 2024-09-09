Курский тупик: выяснилось, как ВСУ будут спасать остатки разбитой группировки

Курская авантюра ВСУ, похоже, лишь еще больше закрепит за главкомом ВСУ Сырским репутацию «генерала 200» и «мясника».
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