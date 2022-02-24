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У «Зенита» 19 игр подряд без побед на выезде в еврокубках – худшая серии в истории российского футбола

У «Зенита» 19 игр подряд без побед на выезде в еврокубках – худшая серии в истории российского футбола

«Зенит» не выиграл ни одного из последних 19 выездных матчей в еврокубках. Это худшая серия без побед на выезде в еврокубках в истории российского футбола.

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