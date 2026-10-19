В правительстве Севастополя обсудили ситуацию с вывозом отходов.Тема вывоза мусора, точнее, его невывоза на протяжении трех дней, стала одной из главных на совещании в правительстве Севастополя Прозвучавшее ранее объяснение: ответственный за эту работу оператор испытывал трудности, в том числе из-за ситуации с бензином, не убедило губернатора города.