Россиянка Елизавета Прудникова не находится в плену ХАМАС, она у себя дома в Москве, выяснил RT. Ранее в сети утверждали, что Елизавета якобы среди попавших в плен девушек, которые были на музыкальном фестивале Nature Party на юге Израиля.
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