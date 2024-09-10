На KDW презентовали программный комплекс для перехода на отечественное ПО

Программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в смешанной сети, который позволит безболезненно перейти предприятиям России на отечественное ПО, презентовали на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии